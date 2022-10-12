Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin öncülüğünde hayata geçirilen Bizim Meram Köyü Dağ Evleri’nde kura heyecanı yaşandı.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin öncülüğünde hayata geçirilen Bizim Meram Köyü Dağ Evleri’nde kura heyecanı yaşandı.

Meram Belediyesinin öncülüğünde hayata geçirilen Bizim Meram Köyü Dağ Evleri’nde ön başvuruların sona ermesinin ardından kura aşaması da gerçekleştirildi. Kooperatifte hak sahibini belirleyecek kuraya ön başvuruda bulunan 3 bin 703 kişiden kooperatifin şartlarını sağlayabilen 2 bin 882 isim katıldı.

Meram Büyük Konut Hamlesi’nin en yeşil halkası olan Bizim Meram Köyü Dağ Evleri’nin, çok farklı bir konseptte olmasına rağmen tıpkı diğer kooperatifler gibi 3 bin 703 başvuru sayısı ile vatandaşlardan büyük teveccüh gördüğünü ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada, “Yapılacak evlerin on katı başvuru gerçekleşti. Açık ifade etmek gerekirse bizim beklentimizin bile ötesinde bir başvuru sayısına ulaşıldı. Belediyemize güvenerek, doğa ile başbaşa bir yaşamı tercih eden tüm hemşehrilerime öncelikle teşekkür ediyor, güvenlerine layık olma adına üzerimize düşenin fazlasını yapacağımızı bilmelerini istiyorum. ‘Doğa Dostu’ bir belediye olarak en önemli görevlerimizden biri hemşehrilerimiz için doğa ve yeşille iç içe, huzurlu, rahat ve konforlu yaşam alanları oluşturmak. Bunun için bir taraftan her fırsatı değerlendiriyor ve bunu ortaya koyarken de diğer taraftan 350 bin Meramlının hakkını ve hukukunu azami derecede koruyoruz, korumaya da devam edeceğiz. Haksız, hukuksuz ve kanunsuz işlemlere izin vermeyecek, bunun yerine imarlı, alt yapısı hazırlanmış yerlerde bu yaşamı özendirmeye ve buna öncülük etmeye devam edeceğiz. İşte dağ evleri de bu anlayışımızın bir eseridir. Kura sonucunda çıkan tüm vatandaşlarımıza evleri şimdiden hayırlı olsun. Güle güle otursunlar inşallah” diye konuştu.

Başkan Kavuş’un konuşmasının ardından Bizim Meram Köyü Dağ Evleri Kooperatifinin üyeliklerini belirleyecek kura çekimine geçildi. Bizim Meram Köyü Dağ Evleri ile ilgili kura sonuçlarına www.bizimmeramkoyu.com adresinden ulaşılabilecek.

Bizim Meram Köyü Dağ Evleri hakkında

Dağ Evleri, Konya-Antalya yolu 30. kilometrede, Sefaköy sapağında inşa edilecek. 400 bin metrekarelik alan içerisinde, 230 bin metrekarelik arsa alanında 500 ila 700 metrekare müstakil parsellerde konumlanacak. Toplamda 407 adet olarak inşa edilecek dağ evlerinin bünyesinde, tarım yapılabilecek alanlarıyla birlikte bir de açık otopark alanı bulunacak. Evler, tek tip 91,33 metrekare büyüklükte, hem yaz hem de kış aylarında konaklanabilecek şekilde ve imar mevzuatına uygun şekilde yapılacak. Her parselin kendi tapusu bulunacak. Parseller konum ve büyüklüklerine göre şerefiyelendirilecek. Salon, Mutfak, Banyo ve Terastan oluşan evler 1+1 konseptinde olacak.