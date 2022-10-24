Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginin ilk maçını Semt 77 Yalova Spor ile oynadı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginin ilk maçını Semt 77 Yalova Spor ile oynadı.

Bozüyük Yeni Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve aynı zamanda kulüp Başkanı Ali Şahinoğlu, Mehmet Ali Karasu, CHP İlçe Başkanı İhsan Esel, takıma sponsor olan fabrika yöneticileri, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü teknik ekibi ve voleybol sever Bozüyüklüler ilgi ile izledi. Maç öncesinde voleybol severler için Cumhuriyet İlkokulu’nun önünden saat 13:00’ten itibaren Belediye otobüsleri ile ücretsiz ring seferleri düzenlendi. Yoğun bir seyirci desteği ile oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen maçı "Bizim Kızlar" 1. seti 25-20, 2. seti 25-21 ve 3. seti de 25-23’lük skorla 3-0 kazandı. Maçın set aralarında sergiledikleri muhteşem cimnastik gösterileri ile salondakileri büyüleyen Bozüyük Belediyesi Cimnastik branşı sporcuları da voleybolcu ablalarına destek oldular. Maçın sonunda ise Kaymakam Öztürk, Belediye Başkan Yardımcıları Fındık, Şahinoğlu ve Karasu ile İlçe Başkanı Esel sahaya inerek her iki takımı ve teknik heyetlerini tebrik etti. “Bizim Kızlar” ile galibiyet sevincini paylaşan protokol üyeleri voleybol takımı ile anı fotoğrafı çektirdi.