Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar KFC 1. Ligi’nde Play-Off’a yükselmeyi garantileyen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, ligin stresini tiyatro gösterisi ile attı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde sahnelenen ’Zamazingo’ adlı oyunun 2’inci gösterimi de yoğun ilgi gördü. Başarılı oyunlarıyla beğeni toplayan Gençlik Tiyatrosu ekibini, sanatseverlerin yanı sıra ’Bizim Kızlar’ da izledi. Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar KFC 1. Ligi’nde başarıyla mücadele ederek, Sultanlar Ligi’ne yükselme final maçlarına katılmaya hak kazanan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, oyunu ilgi ile izlerken hem üzerlerindeki ligin yorgunluğunu hem de Play-Off stresini attılar. Yönetmenliğini Bozüyük Belediyesi eğitmenlerinden İlknur Durmaz ve Kıvanç Pehlivanoğlu’nun, dramaturgisini Özgür Yamacı’nın yaptığı oyunda; Cansu Cibir, Eda Nur Çınar, Elanur Kıvılcım, Elif Nisa Kaba, Eylül Doğan, Gülşen Çakır, Hilal Meral, Medine Ayaz, Sümeyye Yıldırım ve Şevval Baran rol alıyor.