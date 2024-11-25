Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı; TVF Kadınlar 1. Ligi’nin 9. haftasında misafir ettiği V. Bank Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nı 3-0 yendi.

Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu ve voleybolsever Bozüyüklüler ilgi ile izledi. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, maç öncesinde takıma başarılar diledi. Yoğun bir seyirci desteği ile oynanan maçta taraftarlar maç boyunca tezahüratlarıyla takıma destek verdi.

Üç sette de üstün bir oyun sergileyen “Bizim Kızlar” maçın ilk setini (25-18), 2. seti (25-23) ve 3. seti de (25-13) alarak maçı 3-0 kazandı.

Maç bitiminde Kaymakam Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu sahaya inerek takımı ve teknik ekibi tebrik etti ve galibiyet sevincini taraftarlarla paylaştılar.

“Bizim Kızlar”, 1 Aralık 2024 Pazar günü saat 17:00’de, İstanbul Yeşilyurt Spor Salonu’nda Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelecek.