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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar KFC 1. Ligi’nin 5. haftasında Çanakkale Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelerek maçı 3-1 kazandı.

Çanakkale Anafartalar Spor Salonu‘ nda oynanan maçta “Bizim Kızlar” ilk seti 24-26 kazanırken 2. seti 25-20 kaybetti. Daha sonraki setlerde üstün oyununa devam eden “Bizim Kızlar” 3. seti 18-25 ve 4. seti de 21-25 alarak maçı 3-1 kazandı. Elde ettikleri bu skorla grubunda 8. sıraya yükselen “Bizim Kızlar” 3 Kasım 2024 Pazar günü Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonu’nda saat 14:00’te Havran Belediye Kadın Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: iha