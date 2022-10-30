Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nde yer alan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ligin 2. haftasında oynayacağı Düzce karşılaşmasının hazırlıklarını Düzce Voleybol 18 Temmuz Spor Salonu’nda yaptığı antrenman ile tamamladı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nde yer alan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ligin 2. haftasında oynayacağı Düzce karşılaşmasının hazırlıklarını Düzce Voleybol 18 Temmuz Spor Salonu’nda yaptığı antrenman ile tamamladı.

Eksik ve sakat oyuncunun bulunmadığı Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nda morallerin yüksek olduğu gözlendi. Antrenman sonunda cumhuriyetin 99’uncu kuruluş yıldönümünü sahada kutlayan sporcular, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözünü hatırlatarak, “Bize cumhuriyeti armağan eden Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin bu büyük bayramını yürekten kutluyoruz” dediler.