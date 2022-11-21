Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginin 5. haftasında karşılaştığı Cadence Gölcük İhsaniye Spor’u 3-1 mağlup ederken ES ES Bando Takımı maç süresince çaldıkları birbirinden güzel marşlarla tribünleri coşturdu. “Bizim Kızlar” elde ettikleri bu skor ile 5. haftada 5. galibiyetlerini alarak grup liderliğini namağlup olarak sürdürüyor.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginin 5. haftasında karşılaştığı Cadence Gölcük İhsaniye Spor’u 3-1 mağlup ederken ES ES Bando Takımı maç süresince çaldıkları birbirinden güzel marşlarla tribünleri coşturdu. “Bizim Kızlar” elde ettikleri bu skor ile 5. haftada 5. galibiyetlerini alarak grup liderliğini namağlup olarak sürdürüyor.

Bozüyük Yeni Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve aynı zamanda kulüp Başkanı Ali Şahinoğlu, Es ES Bando Takımı, takıma sponsor olan fabrika yöneticileri, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü teknik ekibi ve voleybol sever Bozüyüklüler ilgi ile izledi. Voleybol severler için Cumhuriyet İlkokulu’nun önünden saat 13:00’ten itibaren belediye otobüsleri ile ücretsiz ring seferleri düzenlendi. Maç öncesinden tribünlerdeki yerini alan ES ES Bando ekibi maça birbirinden güzel marşlarıyla eşlik ederek hem “Bizim Kızlar”a destek oldular hem de tribünleri coşturdular. Yoğun seyirci desteği ile oynanan heyecanlı maçı "Bizim Kızlar" 1. seti 25-16 kazanırken 2. seti 28-30 kaybetti, 3. seti 25-18 ve 4. Seti de 25-23 ’lük skorla alarak maçı 3-1 kazandı. Bozüyük Belediyesi cimnastik branşı sporcuları maçın set aralarında sundukları cimnastik gösterileri ile voleybol takımına destek oldular.

Galibiyetle biten maçın sonunda Kaymakam Öztürk, Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Fındık ve Şahinoğlu ile birlikte sahaya inerek “Bizim Kızlar”ı ve teknik ekibi tebrik etti. Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca seyircilere de takıma verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.