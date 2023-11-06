Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginin 3 haftasında 10. gruptaki mücadelesinde Düzce Voleybol ile karşı karşıya geldi.

Bozüyük Yeni Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, protokol üyeleri, takıma sponsor olan fabrika yöneticileri, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü teknik ekibi ve voleybol sever Bozüyüklüler ilgi ile izledi. Programı nedeniyle şehir dışında olan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu “Bizim Kızlar”ı görüntülü arayarak takıma başarılar diledi. Maç öncesinde voleybol severler için Cumhuriyet İlkokulu’nun önünden saat 13:00’ten itibaren Belediye otobüsleri ile ücretsiz ring seferleri düzenlendi. Bizim Kızlar” sahaya 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle bu lösemiye dikkat çekerek farkındalık oluşturmak amacıyla üzerinde “Lösemiye Karşı Tek Yürek” yazan bir pankartla çıktı ve alkışlarla tribünlerden destek aldılar. Yoğun bir seyirci desteği ile oynanan maçı “Bizim Kızlar” 1. seti 25-16, 2. seti 25-9 ve 3. seti de 25-18’lik skorla 3-0 kazandı. Bozüyük Belediyesi cimnastik branşı sporcularının maçın set aralarında sundukları cimnastik gösterileri beğeni ile izlendi.

Maç sonunda Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik ederek “Tebrikler “Bizim Kızlar” Ligin 3. haftasında 3. galibiyetlerini alarak bizleri gururlandıran “Bizim Kızlar”ımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Galibiyetle biten maçın ardından grubunda 2. sırada yer alan “Bizim Kızlar” önümüzdeki hafta Bilecik’te Bilecik Belediyesi Voleybol Takımı ile karşılaşacak. Bilecik İstasyon Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 14:00’te başlayacak.