Engelli bireylerin ve ailelerinin sosyal yaşamda daha fazla yer almaları amacıyla hizmet veren Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, 13’üncü kuruluş yıl dönümünü Dünya Engelliler Günü’nde kutladı. Engelli bireylerin katılımıyla düzenlenen gece anlamlı görüntülere sahne oldu.

Nilüfer Belediyesi’nin engelli dostu belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği ve Türkiye’nin örnek sosyal belediyecilik projelerinden biri olan Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nin hizmete girmesinin 13. yılı, engelli bireylerin de katıldığı özel gecede kutlandı. Gold Salon Nilüfer’de düzenlenen geceye; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ile çok sayıda engelli birey aileleriyle birlikte katıldı.

Bizim Ev’in hizmetleri büyüyor

Gecede konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Engelli dostu belediyecilik anlayışımızla, örnek olmuş bir belediyeyiz. Engelli bireylerin ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmak için birçok projeyi hayata geçirdik” dedi. 2011 yılında kurulan Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nde etkinliklere katılım sayısının, 2024 yılı itibariyle 2 bin 500’e ulaştığını söyleye Başkan Şadi Özdemir, 30 uzmanın görev aldığı merkezde, eğitim odası, fizyoterapi odası, beceri değerlendirme odası, bilgisayar odası ve yüzme havuzunun bulunduğunu söyledi.

Görme engelli vatandaşlara yönelik özel hizmetler sunduklarını da belirten Başkan Şadi Özdemir, “Görme engelli vatandaşlarımız için yaş gruplarına göre özelleştirilmiş hizmetler sunuyoruz. 3-6 yaş grubundaki çocuklarımız için ana dil ve müzik etkinlikleri, kavram geliştirici aktiviteler düzenliyoruz. 6 yaş üstü için ise bağımsız hareket eğitimi, beyaz baston kullanımı ve kabartma yazı eğitimi veriyoruz. Ayrıca bilgisayar eğitimleriyle onlara teknoloji kullanımı öğretiyoruz” diye konuştu.

Bizim Bahçe’de ücretsiz tatil imkanı

Nilüfer Belediyesi’nin engellilere yönelik hizmetlerinin Bizim Ev ile sınırlı olmadığını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “2016 yılında hayata geçirdiğimiz Bizim Ev Engelsiz Sosyal Yaşam Destek Merkezimizde engelli vatandaşlarımıza doğayla iç içe tatil yapma imkanı sağlıyoruz. Bizim Bahçe’de her biri 5 kişilik, 7 engelsiz ev var. Burada Bursa’da ikamet eden engelli bireyler ve aileleri ücretsiz bir şekilde tatil yapabiliyor” dedi.

Engelli bireylerde ekonomiye katılıyor

Engelli bireylerin istihdamına yönelik hayata geçirdikleri çalışmalarını da anlatan Başkan Şadi Özdemir, “Ekonomik ve sosyal hayata katılımları sınırlı olan zihinsel engelli, otizmli ve down sendromlu olan kişileri işe hazırlık aşamasından, işin sürdürülmesine kadar tüm aşamalarda iş koçu eşliğinde destekliyoruz ve bu kişilerin iş hayatına kazandırılmaları için çalışıyoruz” dedi.

“Farklılıklarımızla bir aradayız” diyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, engelli vatandaşların hayata tam ve eşit katılımlarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürdüklerini belirterek, “ 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bir kez daha vurguluyoruz ki, engelleri birlikte aşıyor, daha kapsayıcı bir toplum ve engelsiz bir Nilüfer için el ele çalışıyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız da “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızda olup, önünüzdeki engelleri kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nin 13’üncü kuruluş yıl dönümü pastasını Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Bizim Ev katılımcıları hep birlikte kesti. Gecede, etkinliğe destek veren kurum temsilcilerine teşekkür edildi. Etkinlik, Taner Yazıcı ve orkestrasının konseriyle devam etti. Geceye katılanlar, Taner Yazıcı’nın eğlenceli şarkılarıyla gönüllerince eğlendi.