Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Sosyal Yaşam Destek Merkezi, 11. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Etkinliğe katılan Başkan Turgay Erdem, “Temel hedefimiz engelli bireylerin evden çıkıp, birey olarak sosyal yaşama katılmalarının zeminini hazırlamak” dedi.

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Sosyal Yaşam Destek Merkezi, 11. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Etkinliğe katılan Başkan Turgay Erdem, “Temel hedefimiz engelli bireylerin evden çıkıp, birey olarak sosyal yaşama katılmalarının zeminini hazırlamak” dedi.

Farklı engel gruplarına ve yakınlarına çeşitli hizmetler üreten, engelli vatandaşların sosyal hayatta yaşadığı dezavantajları ortadan kaldırmayı, engelliliğe dair toplumsal farkındalık oluşturmayı, engelli bireyler ve yakınlarına bağımsız ve verimli zaman kazandırmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Sosyal Yaşam Destek Merkezi, 11’inci kuruluş yıl dönümünü düzenlenen gecede büyük bir coşkuyla kutladı. Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği etkinliğe Bizim Ev katılımcıları ve aileleri katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer ile Mehmet Temirtaş, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Vildan Özkula, Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Selçuk Şahin ile Nilüfer Kent Konseyi Başkan Neslihan Binbaş da etkinliğe katılarak, yaklaşık bin kişinin coşkusuna ortak oldu. Gold Düğün Salonu’ndaki etkinlik, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in yaptığı konuşma ile başladı. Başkan Turgay Erdem, Bizim Ev Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nin kurulduğu günden bu yana engellilerin; sosyal, politik, ekonomik ve kültürel yaşamdaki konumlarına dair farkındalığını artırmak amacıyla çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Engelli bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde hatırlandığına dikkat çeken Başkan Turgay Erdem, “Hatırlanır diyorum çünkü, bizim toplumumuzda engellilerin herkesle eşit fırsatlara sahip olduğunu ya da hayatın her alanının engelliler için kolayca erişilebilir olduğunu söylemek zor. Bu mağduriyeti gidermek için hepimize düşen görevler var. Nilüfer Belediyesi olarak biz, kendi sorumluluk alanlarımızda çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaları yürütmek üzere kurduğumuz Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, bugün 11 yaşına girdi” dedi.

Bizim Ev’de ayrıca engelli vatandaşların sosyal hayatta yaşadığı dezavantajları ortadan kaldırmaya yönelik eğitim çalışmaları yapıldığının altını çizen Başkan Erdem, oyun, müzik ve spor etkinlikleri, mutfak çalışmaları, kültürel geziler ve el sanatları atölyeleri ile engelli ve engelsiz bireylerin birlikte üretebilecekleri ortamların yaratıldığını hatırlattı. Bu nitelikli merkezde, görme engellilere bilgisayar, beyaz baston eğitimlerinin de verildiğini söyleyen Başkan Erdem, “Bütün çalışmalardaki temel hedefimiz engelli bireylerin evden çıkıp birey olarak sosyal yaşama katılmalarının zeminini hazırlamak” dedi.

Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi, Tekerlekli Sandalye Tamir Evi, Engelsiz Ulaşım Hizmeti ve Şarj Dolum İstasyonları gibi hizmetlerinin de olduğunu ifade eden Başkan Erdem, “Bizim Ev’in yeni mekanında daha çok engelliye ulaşabilmesini ve sizlerin de burada yürütülen çalışmalara daha çok katılmanızı diliyorum. Ben, bu alanda hizmet üreten tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizim Ev’in 11. yıl dönümü kutlu olsun. Tüm insanlık için eşit ve tüm engelliler için erişilebilir bir dünya diliyorum” diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, konuşmasının ardından Bizim Ev’in 11’inci yıl dönümü pastasını, katılımcılarla birlikte kesti. Eğlencenin eksik olmadığı buluşmada coşku, gecenin ilerleyen dakikalarında doruğa ulaştı. Hareketli şarkılarla birlikte pisti dolduran engelli bireyler ve aileleri, gönüllerince eğlendi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de engelli birey ve aileleriyle birlikte çiftetelli oynayarak, mutluluklarına ortak oldu. Bizim Ev katılımcıları ve aileleri, Başkan Turgay Erdem ile bol bol fotoğraf çektirerek, o anları ölümsüzleştirdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu özel geceye sahipliği yapan Gold Düğün Salonu yöneticisi Ferhat Güler’e teşekkür ederek plaket verdi.