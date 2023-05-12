Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları, Engelliler Haftası’nda düzenlenen “Bahara Merhaba” etkinliğinde gönüllerince eğlendi. Şarkılar söyleyip dans gösterisi yapan Bizim Ev katılımcıları, yıl boyunca yaptıkları çalışmaları da sergiledi.

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nde eğitim alan bireyler, baharın gelişini ailelerinin de katıldığı renkli etkinliklerle karşıladı. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nın da kutlandığı “Bahara Merhaba” etkinliğinde, eğlenceli anlar yaşandı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de etkinliğe katılarak, Bizim Ev katılımcılarının neşesine ortak oldu. Braille kitap ayracı, anı duvarı boyama, rozet yapımı ve mutfak atölyelerine katılan Bizim Ev katılımcıları, yıl boyunca yaptıkları sanat çalışmalarını da açtıkları sergide seyrine sundu. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası eşliğinde şarkılar söyleyen Bizim Ev katılımcıları, halk dansları gösterisiyle de alkış aldı. Bizim Ev katılımcıları, Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası ve Bursa Bando ekibinin hareketli ritimleriyle gönüllerince eğlendi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, yaptığı konuşmada engelliliğin, sosyal boyutlarıyla herkesi yakından ilgilendiren bir durum olduğuna dikkat çekti. Özer, “Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, çağdaş toplum anlayışının bir parçasıdır” dedi.

Nilüfer Belediyesi olarak eğitimden sağlığa, iş ve mesleki rehabilitasyondan kültür sanat ve spora ve kent standartlarının iyileştirilmesine kadar birçok alanda engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak çalışmalar yaptıklarını ve onlara destek olduklarını belirten Özer, “Sosyal devlet anlayışıyla engelli vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek, topluma tam ve etkin katılımın sağlanması bizlerin görevidir. Bizim Ev, yıllar içinde kurumsal hedefler ve vatandaş talepleri çerçevesinde sürekli artan bir çalışma çeşitliliğine sahiptir. Yıllar geçtikçe katılımcı sayısı da hızla arttı ve biz de bu artan talebe yanıt verebilmek için yeni binamıza taşındık. Yeni binamızda 4 zihinsel ve fiziksel engelliler grup eğitim odası, 2 fizyoterapi odası, 2 beceri değerlendirme odası, müzik odası, spor ve hareket çalışmaları odası, bilgisayar odası, kişisel idare ve uygulama odası, zihinsel engelliler okul öncesi eğitim odası, yüzme havuzu ve çok maksatlı toplantı salonuyla çok daha geniş yelpazede çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.