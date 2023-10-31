Bursa’da armut hasadına katılan kız sporcular, ’Gürsu’da eller sadece armut toplamak için kalkar, kadına el kalkmaz’ mesajıyla dikkat çekti.

Türkiye’nin en büyük deveci armudu üreticisi Bursa’nın Gürsu ilçesinde, ağırlığı bir kilograma yaklaşan armut hasadı, kadına şiddete karşı oluşturulan sosyal farkındalık çalışması ile başladı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile birlikte bu anlamlı ve dikkat çeken projeye katılan farklı branşlarda dereceye giren başarılı kız sporcular, ’kadına şiddete hayır’ dedi. Dünya Kız Çocukları Günü’nde kız çocuklarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek Gürsu’nun sembolü armudu ve sosyal farkındalık mesajını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu’nun şampiyon kızlarıyla tarlaya girdi, armut topladı.

’Gürsu’da eller sadece armut toplamak için kalkar, kadına el kalkmaz’ diyen Başkan Işık, kız sporculara destekleri için teşekkür etti. Anlamlı sosyal farkındalık projesinin her yıl hasat zamanında Türkiye’ye yayıldığını belirten Mustafa Işık, "Türkiye’nin kanayan sorunlarından biri olan kadına şiddeti sona erdirmek için herkes elinden geleni yapmalı. Kadına karşı şiddete en önemli farkındalık kız çocuklarımızı, geleceğin kadınlarını bilinçlendirmekten geçiyor. Bizler değerli sporcu kızlarımızla sesimizi duyurmaya çalıştık. Kocaman yürekli kızlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bu anlamlı çalışmanın parçası olmaktan dolayı yaşadıkları mutluluğu paylaşan Gürsu’nun şampiyon sporcu kızları ise, "Bizim elimiz sadece armut toplamaya ve madalya toplamaya kalkar. Türkiye’nin en sporcu ilçesinde, şiddete önce biz karşıyız. Başkanımızın bu anlamlı projesinde biz de varız" dedi.

Farklı branşlarda madalya alan, derece alan lisanslı kız çocukları ve genç kızlar etkinliğin sonunda Başkan Işık ile anlamlı bir poz da verdi.