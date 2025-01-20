Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında yapılan ’Bizim Çocuklar Projesi’ çerçevesinde Halil Kitapçı, Şehit Varol Tosun ve Kemal Çetintürk İlkokullarında öğrenim gören öğrenciler bilgilendirildi. 250 öğrenciye yönelik yapılan projede; okul önü trafik kuralları, temel güvenlik kuralları, 112 Acil hattının kullanımı ve akran zorbalığı konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetinde bulunuldu.

Ekipler öğrencilere çeşitli hediyeler verdi, ’Anne ve Babalara Tavsiyeler’ konulu broşür dağıtımı gerçekleştirdi.