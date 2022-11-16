Yeni sezona Aziz Nesin’in eserleriyle giriş yapan Esenyurt Belediye Tiyatrosu’nun sahnelediği “Bize Kalan Azizlikler” sanatseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Oyunu izlemeye gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ekibi tebrik ederek Esenyurtluları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Yeni sezona Aziz Nesin’in eserleriyle giriş yapan Esenyurt Belediye Tiyatrosu’nun sahnelediği “Bize Kalan Azizlikler” sanatseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Oyunu izlemeye gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ekibi tebrik ederek Esenyurtluları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Esenyurt Belediye Tiyatrosu, yeni sezonda da sanatseverleri birbirinden güzel oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. Perdelerini Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde “Bize Kalan Azizlikler” oyunu ile açan ekip, seyircilerden büyük alkış topladı. Usta oyuncu Aytekin Özen yönetmenliğinde Aziz Nesin’in “Bir İnsan Başı Üstüne Üç Sesli Üzünç”, “Sen Gara Değilsin” ve “Yaşasın Kavuniçi” adlı eserlerinin sahnelendiği üçleme, tiyatro severleri derin bir yolculuğa çıkararak hem güldürdü hem hüzünlendirdi hem de düşündürdü. Yoğun bir ilgiyle karşılanan oyunu izlemeye gelenler arasında Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un yanı sıra CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri de vardı.

“Sanat yolunu çok seviyoruz”

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Semra Çetinkaya, Esenyurt Belediyesi’nin sanatsal faaliyetlerde onları da düşünmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Sanat yolunu çok seviyoruz, çünkü insanlara sahneden bir şey anlattığınızda hem kalbine hem beynine dokunuyorsunuz. Kültür Merkezi’ne geldiğimizde tiyatro oynayabilelim, seyredebilelim, engelli tuvaletimiz olsun istiyoruz. Burası da bunu gayet güzel başarmış. Belediye Başkanımıza bu anlamda teşekkür ederim” dedi.

“Harika bir emek”

Bir tiyatrocu adayı olarak oyunu izlemeye Ataköy’den geldiğini söyleyen omurilik felçli Murat Çetinkaya, “Oyuncular, senaryo, yönetmen hepsi harikaydı. Harika bir emek olduğunu buradan hissedebiliyorum. Esenyurt Belediyesi güzel bir sahne yapmış, belki bir gün burada oynarız” ifadelerini kullandı.

“Her bölümü ayrı bir keyif ve ayrı bir mesaj”

Duygu Bişirici Keleş, “Oyunu hiç sıkılmadan izledim, her bir bölümü ayrı bir keyif ve ayrı bir mesajdı. Çok da güzel mesajlardı. Ben bir öğretmenim, bu tarz etkinlikleri her zaman çocuklara anlatıyorum, çünkü kültür ve sanat bizi geliştiren bir olgu. Bunu Esenyurt’ta bulmak benim için ayrı bir mutluluk kaynağı” şeklinde konuştu.