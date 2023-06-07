MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, “Derdi millet olanların ittifakı pazara kadar değildir” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimet yaşayan Millet İttifakı’nda yolların seçimlerin hemen ardından ayrıldığını ve ittifak bileşenlerinin hepsinin bir yana savrulduğunu hatırlatarak, “Onların bu tavırları bile zaten çıkar ittifakı kurduklarını gözler önüne sermeye yetiyor. Halbuki Cumhur İttifakı al-ver süreci olmamıştır, siyasi hiçbir pazarlığa zemin olmamıştır. Cumhur İttifakı’nın teşkil esaslarının başında milli çıkarlar vardır, ülkenin milli birlik ve beraberliği, huzuru, selameti ve bekası vardır. Zaten bu değerler etrafında birleşmiş olan bir ittifakın dağılması da, parçalanması da mümkün değildir” diye konuştu.

Daha Çok Kaynayacaklar

Millet İttifakı ve bileşenlerinin karşı karşıya kalacakları gelişmelerin sadece yol ayrılığıyla sınırlı kalmayacağını dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, “Onlarda kazan daha çok kaynayacak, daha çok birbirlerine girecekler, daha çok görüş ayrılıkları yaşayacaklar. Aziz milletimiz onların bu halini görünce, Türkiye’nin uçurumun kenarından döndüğünü çok daha iyi anlamış olacak” ifadelerini kullandı.

Her Alanda Birliktelik

Öte yandan 28 Mayıs seçimlerinde ikinci kez zafer elde ederek Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı’na start verdiğini anlatan Başkan Yurdagül, “Önümüzdeki 5 yıllık dönemin her anında ve her aşamasında milletimiz Cumhur İttifakı birlikteliğini ve beraberliğini görecek. Ülkenin ve milletin çıkarları etrafında nasıl bir araya gelindiğini, nasıl güç birliği yapıldığını görecek. Biz bundan eminiz, çünkü bizim hiçbir zaman mevki ya da makam kaygımız olmadı. Biz, ‘önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ diyen bir siyaset anlayışını benimsemişiz” dedi.