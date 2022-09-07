Aksaray’da jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, yaklaşık bin 200 yıl önce Bizans dönemine ait tarihi eser olan Pithos Küpünü aracın ön koltuğunda battaniyeye sarılı halde ele geçirildi.

Aksaray’da jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, yaklaşık bin 200 yıl önce Bizans dönemine ait tarihi eser olan Pithos Küpünü aracın ön koltuğunda battaniyeye sarılı halde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, 2 şahsın tarihi eser satışı yapmak için nakil yapacağı bilgisine ulaştı. Aksaray’dan Konya’ya tarihi eser nakli gerçekleşeceğini öğrenen jandarma ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı araştırmada 2 şahsın kimliğini tespit etti. Tespit edilen Ali E. (40) ve Seyit Ali B. (45) isimli şahıslar jandarma ekiplerince teknik ve fiziksel takibe alındı. Bir süre yapılan takibin ardından şahısların araçla tarihi eseri nakletmek üzere yola çıkmasıyla operasyon için düğmeye basıldı. Aksaray - Konya Karayolu Eşmekaya Kavşağında durdurulan otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Arka koltuğa sığmayınca ön koltuğa koymuşlar

Araçta yapılan aramada jandarma ekipleri, ön koltuğa battaniyeye sarılı halde bir küp ele geçirdi. Jandarma tarafından titizlikle araçtan indirilen küpün uzmanların yaptığı incelemede, Pithos adı verilen küpün Bizans dönemine ait yaklaşık bin 200 yıllık olduğu tespit edildi. O dönemlerde Pithos Küpünün sıvı maddelerin muhafazası için kullanıldığı bildirildi. Üzerinde haç işareti bulunan küp jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, Pithos Küpünü aracın arka koltuğuna sığdıramadıkları için battaniyeye sarıp ön koltuğa koydukları öğrenildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.