Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 229 adet tarihi eser ve 512 adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak tarihi eser bulundurulduğu tespit edilen 4 adrese operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan aramalarda Bizans ve Roma dönemlerine ait 229 adet tarihi eser, 512 adet sikke, 4 adet dedektör, 1 adet kılıç, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği 1 adet yivli av tüfeği, 7 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.