Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Bizans’ın doğu sınırını korumak amacıyla 12 veya 13’üncü yüzyılda yapılan Harmantepe Kalesi’nde turizm hedefiyle temizlik ve kazı çalışmaları başlatıldı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Bizans’ın doğu sınırını korumak amacıyla 12 veya 13’üncü yüzyılda yapılan Harmantepe Kalesi’nde turizm hedefiyle temizlik ve kazı çalışmaları başlatıldı.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen Harmantepe, günümüze en sağlam şekliyle ulaşan Aşağı Sakarya havzası kaleleri arasında yer alıyor. Sakarya Nehri’nin batı yakası boyunca birbirini gören ileri karakol ve gözetleme kuleleri niteliği taşıyan kale, şehir merkezine 17 kilometre mesafede yerini koruyor. Elips şeklinde yapılan, 2 metre sur duvarları kalınlığına, 8 ile 10 metre arasında değişen yüksekliğe sahip 6 burçlu ve büyük ölçüde tahribata uğrayan kale, yaklaşık 800 yıldır tarihe tanıklık ediyor. Adapazarı ve Söğütlü ilçe sınırları içinde yer alan 12 veya 13’üncü yüzyılda Bizans’ın doğu sınırını korumak amacıyla yapılan kalenin, temizlik ve kazı çalışmalarının ardından yapılan restorasyon sonrası turizme açılması hedefleniyor.