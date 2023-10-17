Kırıkkale’de jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta seyahat eden 2 şahsın üzerinde yapılan aramada 47 adet Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki trafik kontrol noktasında yaptığı yol uygulamasında şüphe üzerine araç durdurdu. Araçta seyahat eden E.B. ve B.İ. isimli şahısların üzerinde arama yapan ekipler, 47 adet Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirdi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.