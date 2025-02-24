Ordu’nun Aybastı ilçesinde gündüzleri sıcaklıkların sıfırın altında 6 dereceye düştüğü günlerde üst kıyafetini çıkartan bir şahıs, "Biz yayla çocuğuyuz" diyerek karda yüzdü.

Türkiye genelinde olumsuz hava şartları Ordu’da da etkisini göstermeye devam ediyor. İlin yüksek kesimli bölgelerde geceleri eksi 17 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları, gündüzleri ise eksi 6 seviyelerinde seyrediyor. İnsanların kışlık kıyafetlerle dahi üşüdüğü yüksek kesimlerde bir vatandaş, vücuduna soğuk su döktükten sonra kara atlayarak yüzdü.

Aybastı ilçesine bağlı Karacakaya Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Akkaya (47), "Biz Aybastı Perşembe Yaylası çocuğuyuz. Yazın çift sürerek güneşi çok güzel bir şekilde depoluyorum. Kışın da çok şükür üşümek nedir bilmiyorum. Yüzmeyi de çok seviyorum. Karın çok yağmasını da fırsat bilerek, karda yüzmeye başladım. Bunu da sosyal medya hesabımdan paylaştım ve çok izlendi, bu da beni mutlu etti" dedi.