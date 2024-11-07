Şişli Belediyesi’nin ilçedeki kültürel çeşitliliğin birleştirici gücünü vurgulamak amacıyla hayata geçirdiği “Biz Şişli” etkinlik dizisi, kasım ayında da birbirinden özel etkinliklerle devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde ücretsiz şekilde gerçekleşecek tiyatro, film, konser, atölye, kültür turu ve söyleşilerle Şişlililer, kasım ayında kültür sanata doyacak. Kasım ayı etkinlikleri yarın, “Kim Var Orada? Muhsin Bey’in Son Hamlet’i” tiyatro oyunuyla başlayacak.

Şişli Belediyesi çok dilli, çok kültürlü ve çok dinli yapısıyla kentin tarihi dokusunu, çok kültürlü mirasını ve birlikte yaşama deneyimini tanıtmak hedefiyle 1 Eylül’de “Biz Şişli” etkinlik dizisini başlattı. 2025 yılı Haziran ayına kadar her ay farklı bir temayla gerçekleşecek Biz Şişli, özel etkinliklerle vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

“Zamanın İzinde”

Şişli’nin kendine özgü kozmopolit yapısını, tarihi ve kültürel zenginliklerini dünden bugüne, bugünden yarına taşımayı amaçlayan Biz Şişli’nin kasım ayı etkinlikleri, “Zamanın İzinde” temasıyla gerçekleşecek. Etkinlikler kapsamında; tiyatro, film, konser, atölye, kültür turu ve söyleşiler, ücretsiz şekilde sanatseverlerle buluşacak.

Tiyatro: “Kim Var Orada? Muhsin Bey’in Son Hamlet’i”

Biz Şişli’nin kasım ayı etkinlik dizisi; 8 Kasım’da, “Kim Var Orada? Muhsin Bey’in Son Hamlet’i” oyunuyla başlayacak. Tiyatroseverler, BGST (Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu) Tiyatro’nun sahneye taşıdığı “Kim Var Orada? Muhsin Bey’in Son Hamlet’i” oyunuyla tiyatronun köklerine ve usta oyuncu, rejisör, yönetici ve yapımcı Muhsin Ertuğrul’un belleğine yolculuk yapacak.

Atölye: Hafızayı İşlemek Atölyesi

İnsan Hakları Akademisi ve Friedrich Naumann Vakfı iş birliğiyle hazırlanan Hafızayı İşlemek Atölyesi, 12 Kasım’da geçmişten günümüze insan haklarına dair izler bırakacak. Atölye kapsamında, Şişli’de çekilmiş fotoğraflar üzerinden insan hakları temalı bir çalışma yapılacak.

Söyleşi: Deniz Kızı Eftalya’nın Yaşam Öyküsüne Feminist Bir Bakış

Etnomüzikolog Evrim Hikmet Öğüt, ‘Deniz Kızı Eftalya’ olarak anılan Rum vokalist Athanasia Yeorgiadu’nun büyüleyici yaşam öyküsüne feminist bir perspektiften bakıyor. 14 Kasım’da gerçekleştirilecek söyleşide Eftalya’nın yaşamını, müzik dünyasındaki yerini ve kadın müzisyen olarak dönemin zorluklarına karşı verdiği mücadeleyi bütüncül bir gözle değerlendiriyor.

Tur: Zamanın İzinde Şişli Hafıza Turu

İstanbul Tükenmeden ekibinin danışmanlığı ve Aleksandır Masev rehberliğinde, 19 Kasım’da Şişli’nin çok kültürlü tarihini ve iz bırakan durakları keşfeden bir zaman yolculuğuna çıkılıyor. Hafıza turunun durakları arasında Bulgar Eksarhanesi, Şişli Camii, Mongeri Evi, Tatavla’nın Lezzet Durakları, Feriköy Spor Kulübü ve Aya Dimitri Kilisesi yer alıyor.