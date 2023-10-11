Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi (ANAKARİYER) ve Eskişehir İŞKUR İl Müdürlüğü İŞ KULÜBÜ ile birlikte düzenlenen ’Biz Kimiz: İŞKUR’ başlıklı etkinlik, Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu’nda gerçekleştirildi.

Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nihan Vural’ın moderasyonunda gerçekleşen etkinliğe Eskişehir İŞKUR İş Kulübü Liderleri Esra Güzel ve Hatice Kırca paylaşımlarıyla destek sundu. Etkinliğe farklı sınıf ve bölümlerden pek çok öğrenci katılım ve ilgi gösterdi.

“Sizi destekleyecek etkinlikler düzenleyeceğiz”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren ANAKARİYER Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nihan Vural, İŞKUR ile yapmış oldukları etkinliğin önemine ve kariyer merkezinin rehberlik edeceği gelecek etkinliklere de değinerek konuşmasında şunları söyledi:

“Bu etkinlik, Kariyer Merkezi’nin her salı ve perşembe günleri düzenleyeceği etkinlik serisinin ilki olma özelliğine sahip. Kariyer Merkezi olarak geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da düzenli aralıklarla sizin kariyer süreçlerinizde rehberlik edecek, faydalı olabilecek ve sizi destekleyecek etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu etkinliklerin siz değerli öğrencilerimiz için verimli ve keyifli geçmesini diliyorum."

“Hayatınızın yeni bir aşamasındasınız”

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Eskişehir İŞKUR İş Kulübü Lideri Esra Güzel, İŞKUR’u tanıtarak, işbaşı eğitim programı hakkında öğrencilere bilgiler aktardı. Konuşmasının devamında kariyer planlamaya da değinen Güzel, şöyle konuştu:

“Kariyer hedefinin ilk aşaması üniversitede ne olmak istediğinize karar vermektir. Size kariyer hedefinizde yol gösterebilmek adına İŞKUR olarak bugün sizlerle birlikteyiz. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 1946 yılından beri istihdamın öncü kurumlarından birisidir. 2012 yılında iş ve meslek danışmanlarının atanmasıyla birlikte İŞKUR büyük bir dönüşüme gitti ve ‘Herkesin bir danışmanı olacak politikasıyla’ etkin ve daha ulaşılabilir bir şekilde çalışıyoruz. İşbaşı eğitim programlarımız ile artık sürekli olarak Öğrenci Merkezi birinci katta ’İŞKUR Kampüs’ olarak sizlere hizmet vereceğiz. Gerek bireysel gerekse de gruplar halinde bize danışabilir, eğitimlerimize katılabilirsiniz."

ANAKARİYER ve İŞKUR İl Müdürlüğü İŞ KULÜBÜ ile birlikte düzenlenen etkinlik soru cevap kısmı ile sona erdi.