Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 300 çocuk ve ebeveynin katıldığı “Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz” etkinliği, Yaşar Kemal Ormanı’nda düzenlenen şenlikle sona erdi.

Nilüfer Belediyesi’nin on yılı aşkın zamandır sürdürdüğü “Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz” etkinliği bu yıl da düzenlenen şenlikle son buldu. Üçevler, Akçalar, Demirci, Misi, Konaklı ve Balkan mahallelerinden 300 çocuk ve ebeveyni 11-27 Temmuz tarihleri arasında “Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz” etkinliğine katıldı. Çocuklar ve ebeveynleri bir ay boyunca kitaplarla buluşup, okumalar gerçekleştirdi. Etkinliğin finali ise Yaşar Kemal Ormanı’nda düzenlenen şenlikle yapıldı. Şenliğe, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar ile mahalle muhtarları da katılarak çocukların coşkusuna ortak oldu. Remzi Çınar öğrenci ve ebeveynlerine katılım belgelerini vererek etkinliğe katıldıkları için teşekkür etti. Bu tür etkinliklerin çocukların paylaşma ve birlikte hareket etme duygularını olumlu etkilediğini belirten Çınar, Nilüfer kütüphanelerinin ortaya koyduğu sosyal çalışmalara değindi.

Katılım belgelerini alan çocuklar ve ebeveynleri daha sonra Fatih Tatlıdil ve orkestra arkadaşlarının şarkılarıyla gönüllerince eğlendi. Bildikleri şarkılara eşlik eden çocuklar, dans ve müziklerle keyifli anlar geçirdi.