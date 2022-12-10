Adana’da bir aylıkken tek gözü maviye dönüşen, doğuştan işitme engeli ve hiperaktif 10 yaşındaki Emir Yıkılmaz’ın zarar gören biyonik kulaklığının masrafı yardımseverler tarafından karşılanınca, çocuk tekrar duymaya başladı.

Adana’da bir aylıkken tek gözü maviye dönüşen, doğuştan işitme engeli ve hiperaktif 10 yaşındaki Emir Yıkılmaz’ın zarar gören biyonik kulaklığının masrafı yardımseverler tarafından karşılanınca, çocuk tekrar duymaya başladı.

Adana’da Canan Yıkılmaz (42), kendi gibi çocuk felci geçiren ve işitme engeli olan Cemil Yıkılmaz (45) ile 13 yıl önce dünya evine girdi. Çiftin evliliğinden Gülşen (12) ve Emir (10) isimi iki çocukları oldu. 7. sınıfa giden Gülşen’in sağlık problemi bulunmazken, 4. sınıf öğrencisi Emir doğuştan işitme engelli olarak dünyaya geldi. Emir’in sol kulağına 1 yaşında, sağ kulağına ise 6 yaşında devlet tarafından ücretsiz biyonik kulak takıldı. İşitme engelinin yanı sıra hiperaktif olan Emir’e yüzde 52 işitme engeli raporu verildi. Bir süre sonra devlet tarafından alınan biyonik kulaklık zarar görünce çocuk duyamaz hale geldi. Ailenin maddi durumu iyi olmadığı için biyonik kulaklık alamayıp hayırseverlerden yardım istedi. Biyonik kulaklığı zarar gören Emir’in, kulaklığı tamiri için yardımseverlerin bağışlarıyla gerekli miktar para toplandı. Oğlunun cihazının tamir gördüğünü ve temin edildiğini dile getiren anne Canan Yıkılmaz,” Tüm hayırseverlerden milli eğitim bakanlığından tüm yardım yapanlardan çok teşekkür ediyorum. Şuan çocuğum 2 cihazla, çok mutlu çok sevinçli. Artık düzenli bir şekilde okula gidecek” dedi.

“Oğlumun duyduğunu bilmek inanılmaz mutluluk verici”

Evladının tekrardan duyduğunu bilmek inanılmaz mutluluk verici olduğu söyleyen anne Yıkılmaz, ”Cihaz geldi, Emir anlıyor. Kargom geldi değil mi diyor. Cihazı başına taktığım an, anne gerçekten duyuyorum artık. Anne çok güzel diyerek mutluluğu belli oluyor. Şuan çok şükür benim söylediklerimi de öğretmeninde söylediklerini duyacak başarılı bir öğrenci olacak diye düşünüyorum” diye konuştu.

Kulaklığına kavuşarak tekrardan duymaya başlayan Emir ise ”Çok teşekkür ediyorum yardım ettiğiniz için, ben artık duyuyorum. Bana yardım eden kişilere teşekkür ediyorum” dedi.