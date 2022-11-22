Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mine Toker, biyomalzemelere gereksinim giderek artıyor, yepyeni uygulamalarla insan hayatını iyileştirmeye devam ettiğini belirterek, "Bu nedenle bu interdisipliner alanla ilgili araştırmaların giderek artacağını düşünüyorum” dile belirtti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mine Toker, biyomalzemelere gereksinim giderek artıyor, yepyeni uygulamalarla insan hayatını iyileştirmeye devam ettiğini belirterek, "Bu nedenle bu interdisipliner alanla ilgili araştırmaların giderek artacağını düşünüyorum” dile belirtti.

Toker, biyomalzemeleri ve uygulama alanlarını anlattı. Biyomalzemelerin popülerleşip geniş bir yelpazeye yayılan çeşitli uygulamalarıyla gündelik yaşamın içinde yer aldığını belirten Mine Toker kontak lens, kalça implantı, diş implantı gibi sistem ya da cihazların biyomalzemelerden üretildiğini söyleyerek, "Biyouyumluluk hepsinin en temelde sahip olması gereken bir özellik. Vücutta istenmeyen herhangi bir iltihaplanma alerjik veya kanserojen bir reaksiyona, hangi alan olursa olsun en temelde vücuda zarar vermemesi gerekiyor. Biyomalzemeler vücuda yerleştirildiği zaman canlı dokuyla ve dinamik özellikleri sürekli değişen bir sistemle temas halinde kalmış oluyor. Biyomalzemelerin kullanım süresi boyunca hem vücuda zarar vermeyerek hem de kendi işlevini hiç bozmadan bütünlüğünü koruyarak işlevini gerçekleştirmesi gerekiyor.” diye belirtti

“Biyomalzemeler pek çok alanda karşımıza çıkıyor”

Biyomalzemelerin disiplinlerarası bir alan olduğunun altını çizen Toker, “Tıp, diş hekimliği gibi sağlıkla ilgili alanlar fizik, kimya, biyoloji gibi temel tıp bilimleri ve mühendislikte malzeme mühendisliğine ek olarak makine mühendisliği, elektronik mühendisliği gibi alanların hepsi bu interdisipliner bilim dalının içindedir. Biyomalzemeler pek çok alanda karşımıza çıkıyor ve bunlara gereksinim giderek artıyor, yepyeni uygulamalarla hayatımızı iyileştirmeye devam ediyor. Bu nedenle bu interdisipliner alanla ilgili araştırmaların giderek artacağını düşünüyorum” dedi.