Spil Dağı Milli Parkı, 2019 yılında 4 ilde tamamlanan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesinde tespit edilen gösterge türler ve özellikli alanların izlemesine yönelik Biyolojik Çeşitliliğin İzlenmesinde Kapasite Artırımı Projesine ev sahipliliği yaptı.

Spil Dağı Milli Parkı, 2019 yılında 4 ilde tamamlanan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesinde tespit edilen gösterge türler ve özellikli alanların izlemesine yönelik Biyolojik Çeşitliliğin İzlenmesinde Kapasite Artırımı Projesine ev sahipliliği yaptı.

Spil Dağı Milli Parkı Atalanı mevkiinde bulunan Ziyaretçi Merkezinde gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Adil Şencan, Bölge Müdür Yardımcıları ile Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ilgili personel, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerim Çiçek ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadi Aksu katıldı.

Toplantıda konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Adil Şencan, Türkiye’nin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin tespit edilmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 ilde 2019 yılında tamamlandığını kaydetti.

"İzlenecek Tür Teşhis Kılavuzu” hazırlanacak

Yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen gösterge türler ve özellikli alanların izlemesine yönelik olarak 4. Bölge Müdürlüğümüzce 12 flora Türü, 19 fauna türü ve 9 özellikli alanda izleme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bölge Müdürü Şencan, “Projedeki amacımız, hocalarımızın bilgi ve tecrübelerini aktararak daha değişik bakış açısıyla doğanın korunmasına katkı sağlamak. Yaptığımız bu eğitim çalışmaları sonucunda türlere ve özellikli alanlara yönelik izleme çalışmalarını yürütecek olan Bölge Müdürlüğümüz personellerine izleme çalışmalarında yararlanacakları bir ’İzlenecek Tür Teşhis Kılavuzu’ hazırlanacaktır. Bu kılavuz, türlerin teşhisi ve izleme metotları konusunda bizlere izlemenin sürdürülebilirliğini sağlayan, kıymetli bir kaynak olacaktır.” dedi.

“Kırmızı izleme listemiz oluşturulmalı”

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerim Çiçek ise ilk dönem eğitiminin 10-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildiğini belirterek, “Ülke genelinde farklı durumlarla karşılaştık, bazı izlemeler oldukça zor. Bilimsel amaçlı ciddi bütçe ve özel ekipman gerektiren takip çalışmaları, bazı izleme çalışmaları ise maalesef gereksiz. Buradan akademisyen olarak çıkarmam gereken 2 ders var. Birincisi proje içeriğinde o mantığı anlayamamaktan kaynaklanıyor. İkinci husus ise ülkemizdeki bitki ve hayvanlar için bir kırmızı liste çalışması yok. Kırmızı listemizi bilmiyoruz biz. Dünya Koruma Birliği (IUCN)’ne bağlıyız, orada kara kaplumbağası hassas kategoride, Türkiye’de her yerde görüyorsunuz, hassas kategoride olmasına ihtiyaç yok. Maalesef kırmızı listenin olmaması biraz bu konuda Milli Parklar gibi kısıtlı personelle iş yürüten kurumları sıkıntıya sokuyor. Çünkü seçim yapamıyorsunuz, hepsi sizin için önemli görünüyor. Maalesef böyle bir sıkıntımız var.” diye konuştu.

Proje toplantısı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadi Aksu tarafından sunum eşliğinde ikinci dönem arazi uygulamalı hizmet içi eğitim programında ise iç su balıkları, amfibiler, sürüngenler ve memeli türlerin teşhisi ve izleme metotları konularında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Toplantı sonunda projeye emeği geçenlere plaketleri Bölge Müdürü Şencan ve Bölge Müdür Yardımcıları tarafından takdim edildi. Proje sonunda çalışan personel için "İzlenecek Tür Teşhis Kılavuzu” hazırlanacağı bildirildi.

Proje çalışmasının 30 Eylül’e kadar Muğla’nın Fethiye ilçesi İztuzu’nda devam edeceği bildirildi.