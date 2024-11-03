Kış aylarının etkisini göstermesiyle hem enerji tasarrufu hem de açık alanlarda konforlu yaşam standardı sağlanması amacıyla sıkça tercih edilen biyoklimatik sistemler, 32 ülkeden yoğun talep görüyor.

Hava sıcaklıklarının hissedilir düzeyde düşüşü sonrasında vatandaşlar kış aylarında yapabilecekleri enerji tasarrufu yöntemlerinin ve açık alanları daha konforlu şekilde kullanabilme imkanlarının arayışı içine girdi. Farklı yöntemler arasında biyoklimatik sistemler dikkat çekici düzeyde talep görmeye başladı. Ev ve işyerleri için hem yaz hem de kış aylarında enerji tasarrufu ve konforlu zaman sağlayan biyoklimatik sistemler, sadece ülkemizde değil dünya genelinde de yoğun talep görüyor.

"Avrupa’nın 32 ülkesine ve diğer birkaç ülkeye daha ihracatını yapıyoruz"

Esvera Cam ve Alüminyum firmasında çalışan mimar Soner Birinci, biyoklimatik sistemlerinin kış bahçelerinde şu an en çok tercih edilen ürünlerinden birisi olduğunu dile getirerek, "Avrupa’nın 32 ülkesine ve diğer birkaç ülkeye daha ihracatını yapıyoruz. Tercih edilmesinin başlıca sebeplerinden biri, evlerin ve yaşam alanlarının ek hacimler olarak üretilen bölgelerinde ve verandalarında, kış bahçesi olarak kullanılabilmesidir. Kış bahçelerinde tercih edilmesi sebebiyle bizim de üzerinde çalıştığımız bir üründür. Özellikle dört tarafındaki oluğu sayesinde su tahliyesini sağlıyor ve kendi ısı yalıtım değerleriyle ısı yalıtımı yapabiliyor. Bu seçenekleriyle, çevresindeki kapamalarıyla yaşam alanı haline dönüşmektedir. İnsanlar hem verandalarında hem balkonlarında hem de işletmelerinde açık alanları kapatmak için bu ürünü çok tercih ediyorlar. Türkiye’de de birçok kafe ve kişisel kullanım alanlarında, yani villa ve binaların balkonlarında özellikle talep edilen bir üründür" dedi.

"Kullanıcıların konfor alanını arttırıyor ve insanlar tarafından daha çok tercih ediliyor"

Birinci, biyoklimatik sistemlerin hem eksenel hareket edebildiğini hem de geri toplanabildiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sayede istenildiği zaman güneş alınabiliyor, istenildiğinde yağmurdan korunmak için kapatılabiliyor ve istenildiğinde güneş kırıcı olarak istenilen açıda açık bırakılabiliyor. Avantajları sayesinde kullanıcıların konfor alanını arttırıyor ve insanlar tarafından daha çok tercih ediliyor. Özellikle açıkta bulunan kış bahçelerinde böyle bir alan oluşturup kışın da kullanabilmeyi insanlar çok istiyor. Cam tavan gibi diğer seçenekler olmasına rağmen, biyoklimatik sistemler daha çok tercih ediliyor. Çünkü kullanıcılar bu sistemi kendileri açıp kapatabildikleri için daha çok keyif alıyorlar, özellikle de böyle ürünleri tercih ediyorlar. Kumanda ile kontrol edilebilen bir ürün olup, elinizdeki kumandadan 2 ayrı kanalda hem ışığını hem de açılıp kapanmasını kontrol edebiliyorsunuz. Bu açıdan kullanımı çok kolay bir üründür, karmaşık değildir. Enerji tasarrufu açısından da içerisinde kendi enerji trafoları olduğu için yormaz. Isı yalıtımı açısından özellikle bizim ‘Soğuk kış bahçesi’ dediğimiz yerler için çok uygundur ve yalıtım değerleriyle bu beklentileri karşılayan bir üründür."