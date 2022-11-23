Erzurum Atatürk Üniversitesinde ‘Biyoçeşitliliği Koruma Çalıştayı’ düzenlendi. Çalıştayda binada bulunan vahşi hayvan figürleri dikkat çekti.

Erzurum Atatürk Üniversitesinde ‘Biyoçeşitliliği Koruma Çalıştayı’ düzenlendi. Çalıştayda binada bulunan vahşi hayvan figürleri dikkat çekti.

Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde düzenlenen çalıştayda konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, kendi imkanları ile kurdukları biyoçeşitlilik müzesinin Türkiye’de ilk sırada olabileceğini belirterek, biyoçeşitliliğin ülke için altın kadar değerli olduğunu ifade etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Okan Gün ise çevre koruma ve kontrol faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Gün, “Bölgemizde merkez Erzurum olmak üzere 8 ilde hizmet veriyoruz. Koruma kontrol faaliyetlerimizi jandarma personelimiz ile alanlarımızda 103 personel, 170 dron ve 4 adet fotokapan ile devam ettiriyoruz. Bölgemizde 2021 yılı içerisinde 311 kişiye 521 bin lira idari para cezası, 2022 yılında ise 246 kişiye 572 bin lira idari para cezası uygulandı. Bölgemiz için bazı hayvanların envanter çalışmalarını da yürütmekteyiz” dedi.

Çalıştayda binada bulunan vahşi hayvan figürleri ise dikkat çekti. Çalıştaya Tuğgeneral Metin Düz, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Okan Gün ve jandarma personeli katıldı.