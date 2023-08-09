Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın talimatları ile Bıyıklı Mahallesi’nde yapımına devam eden sosyal tesiste sona yaklaşıldı.

550 metrekare alanda yapımına devam eden sosyal tesisin, içerisinde düğün ve cemiyet alanı, gelin odası, 1000 kişilik yemek yeme alanı, yemek yapma alanı, bulaşık alanı ve pazar yeri olarak mahallenin tüm ihtiyacını karşılayacağını ifade eden Başkan Kaplan, Bıyıklı sosyal tesislerinin hafta sonuna kadar bitirilerek vatandaşların hizmetine gireceğini belirtti.

Bıyıklı Sosyal Tesisleri’nin aynı zamanda çok maksatlı olarak kullanılarak mahalle de ihtiyaç olan pazar yeri olarak ta hizmet vereceğinin altını çizen Başkan Kaplan, “Bıyıklı Sosyal Tesisimiz, Mahallemizde kurulan pazarda gerek pazarcılarımızı, gerekse alışverişe gelen vatandaşlarımızı yazın güneş altından, kışın ise yağmur ve çamurdan korumak için Pazar alanı olarak ta hizmet verecek” dedi.

Yapımı tüm hızıyla devam eden, Bıyıklı Sosyal Tesislerinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile inceleme yaparak eksikleri yerinde tespit eden Başkan Kaplan, yaptığı açıklamada “Mahallelerimizde vatandaşlarımız için Sosyal Alan oluşturmaya devam ediyoruz” diyerek “Yapımı devam eden tesisimizde incelemelerde bulunarak, eksikliklerin giderilmesi ile ilgili gerekli talimatları verdik. Bıyıklı Mahallemizin çehresi değişiyor. Mahallemizde ihtiyaç duyulan ve vatandaşlarımızın istekleri çerçevesinde başlattığımız Sosyal tesislerimiz ile mahallelerimize değer katıyoruz” dedi.

Vatandaşlardan gelen talepleri tek tek değerlendirdikleri aciliyet ve ihtiyaçlar çerçevesinde talepleri yerine getirdiklerini söyleyen Başkan Kaplan, “Hiçbir talebe duyarsız kalmıyoruz. İlçemizin her ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden tüm birimlerimiz ile çalışıyoruz. Bıyıklı Mahallemizden de kısa zaman önce cemiyet ve düğün alanı isteği olmuştu. Acil bir konu olduğundan ekiplerimiz çalışmalarını gerçekleştirdi ve çalışmaları başlattık. Sadece düğün alanı ve cemiyet alanı yapmaktansa, daha çok ihtiyacı karşılayacak olan bir sosyal tesis yapma kararı aldık. İlçemize ve Mahallemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.