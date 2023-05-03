DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Başkan Yardımcısı İbrahim Canpolat İzmir İktisat Kongresine katıldı. Bıyık, “Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefi doğrultusunda bir gelecek vizyonu ortaya koyacak politikalar üzerinde duruldu” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Cumhuriyet’in kurucu kadrolarının, siyasi bağımsızlık kadar, iktisadi bağımsızlığın da kazanılması için 17 Şubat 1923’te düzenlediği İzmir İktisat Kongresi, 100 yıl sonra Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığının ev sahipliğinde, "Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi" ana temasıyla toplandı. Toplantıya Düzce’den Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Canpolat da katıldı.

Türkiye Yüzyılı’nın ekonomi politikalarına yön vermesi ve bir yol haritası belirlenmesi için gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi’nin, ilk kongrenin 100. yılı olan 17 Şubat 2023’te yapılması planlanmış ancak Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle kongre, 29 -30 Nisan tarihlerine ertelenmişti.

İzmir İktisat Kongresine katılan Erdoğan Bıyık, “Bu önemli organizasyonda devletin her kademesinden bürokratlar ve özel sektör temsilcileri bir araya geldi. Toplantılarda Cumhuriyet’in ilk yüzyılının iktisadi değerlendirmesi yapılırken, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefi doğrultusunda bir gelecek vizyonu ortaya koyacak politikalar üzerinde duruldu” ifadelerini kullandı.