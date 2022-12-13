Malatya İnönü Üniversitesi’nde, Süleyman Çelebi’nin vefatının 600. yıl dönümü nedeniyle Öğretim Üyesi Dr. Tacetdin Bıyık tarafından “Süleyman Çelebi ve Mevlit” konulu konferans verildi.

Malatya İnönü Üniversitesi’nde, Süleyman Çelebi’nin vefatının 600. yıl dönümü nedeniyle Öğretim Üyesi Dr. Tacetdin Bıyık tarafından “Süleyman Çelebi ve Mevlit” konulu konferans verildi.

Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’ndaki programa, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kubat, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nurcan Berber, İnönü Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Kalkan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Tunç, Malatya Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Savaş Kazancıoğlu, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Çetin Şişman, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün liselerde Süleyman Çelebi ile ilgili kompozisyon yarışması düzenlediğini belirterek, “Daha önceki yıllarda Yunus Emre, Ahi Evran gibi şahsiyetlerimizin de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) anma törenleri düzenlendi. Bu yıl da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda Süleyman Çelebi’nin 600. yıl dönümünde böyle bir program düzenledik” dedi. Konferansa konuşmacı olarak katılan İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Tacetdin Bıyık da, Mevlit Yazarı Süleyman Çelebi hakkında bilgiler aktardı. Mevlidin Türk kültüründeki önemine değinen Bıyık, “Mevlitlere baktığımız zaman özünde şu vardır. Peygamberimize duyulan aşkın, sevginin ifadesidir. Dünya üzerinde bütün milletler içerisinde Hz. Peygamber’e mevlit yazan veya en çok mevlit yazılan dil Türkçedir. 200’ün üzerinde Türkçe mevlit yazılmıştır. Arapça mevlitlere baktığımız zaman bunun 1/5’i civarındadır. Mevlit, doğum yeri, doğum zamanı gibi anlamlara gelir fakat bizim kültürümüzde ise özellikle Peygamber efendimizin doğumunu konu edinen eserler ve bu münasebetle yapılan programları kast etmek için mevlit tabirini kullanmaktayız” ifadelerini kullandı.

Konferansın sonunda, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 41. Genel Konferansı kararıyla, UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri programı çerçevesinde, Süleyman Çelebi vefatının 600. yıl dönümünde etkinliklerle anılması kararlaştırılmıştı. Ayrıca bu etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda yapılması gerektiği 2022/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde belirtilmişti.