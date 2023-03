DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, belediye tarafından hazırlanan ulaşım master planının her geçen gün büyüyen ve gelişen Düzce için önemli olduğunu söyledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, belediye tarafından hazırlanan ulaşım master planının her geçen gün büyüyen ve gelişen Düzce için önemli olduğunu söyledi.

Gelişen ve büyüyen Düzce’de şehir içi ulaşım sisteminde yapılan köklü değişiklik ve sonrasında güzergah çeşitliliğinin oluşturulması ile uygulamaya konulan Ulaşım Master Planı’nda 2035 yılı tanıtımı yapıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen tanıtıma Ticaret ve Sanayi Odası Erdoğan Bıyık’ta katıldı. Erdoğan Bıyık, Düzce’nin her geçen yıl geliştiğini ve büyüdüğünü belirterek “Düzce’miz büyük metropol kentlerin tam ortasında, her geçen gün büyüyen ve büyüme potansiyeli yükselen bir il konumunda. Gelişimin bir parçası olarak da nüfusumuz her geçen gün artmakta, bu artış da ulaşım konusunda yeni ihtiyaçlar oluşturmakta. Düzce Belediyemiz tarafından oluşturulan ulaşım master planı sayesinde ilimizin 2035 yılına kadar olan ulaşım planlaması yapılmış oldu. Belediyemizin gerçekleştirmiş olduğu ön çalışmalar, anketler ve diğer hazırlıklarla yeni yollar, kavşaklar, geçitler planlanıyor, ayrıca mevcut yolların kullanım oranları, acil müdahale gerektiren konular saptanmış ve bugün tüm bu master plan kamuoyu ile paylaşıldı. Master planın hazırlanmasında emeği geçen başta başkanımız Faruk Özlü olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ederiz” dedi.