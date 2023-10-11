Bilecik’te günlerdir bitmeyen yol çalışması, sürücülerin tepkisine yol açtı.

Bozüyük-Bilecik D-650 karayolunda devam eden asfaltlama çalışmaları nedeniyle Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde yol tek şeride düşüyor. Yaklaşık 1 ay önce Karayolları tarafından başlatılan çalışmanın bitmemesi sürücülerin tepkisini çekti. İlçe girişinden Bilecik istikametine doğru 3 kilometresi tek şeride düşen yolda, günün bazı saatlerinde araç kuyrukları oluştuğunu söyleyen sürücüler, yol çalışmasının kısa sürede bitirilmesini istedi.