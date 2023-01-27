Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Bal Deresi’nde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan ıslah çalışmasının tamamlanmamasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Bal Deresi’nde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan ıslah çalışmasının tamamlanmamasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü tarafından Güzelçamlı Mahallesi’nde bulunan Bal Deresi’nde geçtiğimiz yıl başlatılan ıslah çalışmalarının tamamlanmamasına mahalleli tepki göstererek acil çözüm istediklerini belirtti. Mahalle sakinleri, beton duvarın imalatı sırasında kot farkının tam olarak hesaplanmadığını, sağanak yağmurda zemin katlardaki evleri su bastığını söyledi.

Güzelçamlı Mahalle Muhtarı Remzi Atıcı, yaptığı açıklamada, “Çalışma sırasında çıkan hafriyatı dökecek yer bulamadıkları için şantiye alanına döktüler. Bu da vatandaşın evinin önün kapanmasına neden oldu. Güzelçamlı Mahalle Muhtarı olarak gereken yerlere müracaatlarımızı en kısa sürede yapacağız” dedi.

Başkan Ömer Günel ıslah çalışmasını yerinde inceledi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ıslah çalışmalarının yapıldığı alana giderek incelemelerde bulunarak, “Çalışmayı yerinde inceledik. Ancak kavrayamadığımız bazı imalatlar var. Nitekim kanal yaşlı bakım evinin önünden sonra yükselmiş ve bölgeyle arasındaki bağı tamamıyla koparmış. Normal şartlarda kamuya açık olan yolun şu an kullanılabilir olması lazım. Aracın rahatlıkla diğer tarafa geçiyor olması gerekli. İnşaat tekniği bilmiyorum ancak maalesef görebildiğimiz kadarıyla 2 bölgenin bağı birbirinden koparılmış. Biz Bal Deresi ıslah ediliyor diye çok sevinmiştik. Çünkü çok önemli bir imalattı. Ama çok kötü bir çalışmayla yeşil alanlarımız darmadağın edilmiş. Takdiri Güzelçamlı hemşehrilerime bırakıyorum. Buradaki kanal DSİ tarafından yapılmaktadır. Ne Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ne de Kuşadası Belediyesi bir sorumluluğu vardır. Darmadağın edilen çevrenin toparlanması maalesef bize kaldı” dedi.