Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Anaokullarında görev yapan gönüllü öğretmenler depremden etkilenen çocukların yaralarını sarmak için ‘Sevgi Bağı Kampanyası’ başlattı.

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Anaokullarında görev yapan gönüllü öğretmenler depremden etkilenen çocukların yaralarını sarmak için ‘Sevgi Bağı Kampanyası’ başlattı.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin yaralarını sarmak için tek yürek olmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin tüm temel tüketim ve giyecek yardımları hızlı bir şekilde karşılanırken bölgede yaşanan ağır travmadan en fazla nasibini alan ise çocuklar oldu. Afet bölgesindeki çocukların yüzünü güldürebilmek için Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Cumhuriyet Anaokulu, Sahil Anaokulu, Yunus Emre Anaokulu, İlk Adım Anaokulu, Faki Teyran Anaokulu ve ilçe merkezinde bulunan tüm anaokullarında görev yapan okul müdürleri ve okul öncesi öğretmenleri tarafından ‘Bizi Sevgi İyileştirir’ sloganıyla ‘Sevgi Bağı Kampanyası’ başlatıldı. Kampanya çerçevesinde deprem bölgesindeki tüm çocukların yaralarını sarmak için çeşitli oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri toplandı. Deprem bölgesinde oyuncağa ihtiyacı olan tüm çocuklar için başlatılan kampanyaya bölge halkı ve Türkiye’nin dört bir yanından destek yağdı. Gönüllü öğretmenlerin desteğiyle toplanan binlerce oyuncak ve kırtasiye malzemeleri afet bölgesine gönderilecekken minikler tarafından bağışlanan oyuncakların üzerindeki notlar ise görenleri duygulandırıyor.

“Oyuncak bir çocuğun arkadaşı, sırdaşı, yoldaşıdır”

Oyuncakların çocukların üzerinde olumlu etki oluşturacağını dile getiren Cumhuriyet Anaokulunda okul öncesi öğretmeni Selin Hacıademoğlu, “Ülkemizde çok yıkıcı bir deprem yaşadık. Bu depremde yetişkinler kadar çocuklarımız da çok etkilendi. Bu yüzden bizler de ‘Sevgi bağı’ projesi yapmaya karar verdik. Projemizi Kaymakamlık bünyesinde yürütüyoruz. Çocuklarımızın şu an da ihtiyacı olan şeyin oyuncak olduğunu düşündük. Çünkü oyuncak bir çocuğun arkadaşı, sırdaşı, yoldaşıdır. Bizler çocuklarımızın yüzündeki o tebessüme dokunuş olmak istiyoruz. Bu yüzden gelin hep birlikte sarılalım. Oyuncak yardımları gelince gerçekten çok duygulanıyoruz. Çünkü bizim yetiştirdiğimiz çocukların bu derece duyarlı hareketleri bize çok büyük kazanımlar sağlıyor. Orada bulunan arkadaşlarına yardım etmek ve hepsi sevgilerini göndermek istiyor. Bu bir yandan bizleri gururlandırarak tebessüm ettiriyor diğer yandan ise böyle bir şey yaşadığımız için üzgünüz. Yardım toplama kampanyasına katılırken bir çocuğumuz ‘arkadaşım sana mama, kıyafet ve oyuncak aldık. Seni çok seviyoruz, sana sevgimi gönderiyorum lütfen bunları giy’ diye bir not yazdığını gördüm. Onu görünce çok beğendim ve mutlu oldum. Projemize 1 Mart’a kadar destek bekliyoruz. Deprem bölgesine topladığımız materyalleri bizzat öğretmen arkadaşlarımız ile birlikte götüreceğiz. Oraya gidince çocuklarımıza eğitimler yaparak onlara psikososyal destekte sağlayacağız” dedi.

“Hiçbir çocuğun oyuncaksız kalmamasını umuyoruz”

Tatvan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden destek alarak projeyi yürüttüklerini ifade eden okul müdürü Okan Katar ise “‘Sevgi bağı’ projesini ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Uludağ’a ilettik. Kendisi bunu büyük bir destek ile karşıladı. Tatvan Kaymakamımız Dr. Remzi Demir’e iletilmemiz neticesinde kendisi de büyük bir destek verdi. Herkes büyük bir heyecan ile deprem bölgesindeki çocuklarımıza oyuncakların kavuşmasını bekliyor. Gecemizi gündüzümüze katarak oyuncaklarımızı topladık. Türkiye’nin tüm illerinden bizlere oyuncaklar geldi ve gelmeye devam ediyor. 1 Mart’a kadar projemiz devam edecek. Oraya gittiğimiz zaman hiçbir çocuğun oyuncaksız kalmamasını umuyor, hiçbirinin umudu kırılmasın istiyoruz. Onlar bu oyuncakları aldığı zaman oyuncaklarına sevgiyle sarılabilsinler ve bir nebze olsa onları mutlu olsunlar istiyoruz. Herhangi bir yerde yangın çıktığı zaman olay yerine itfaiye ekibi gider ve o yangını suyla söndürür, Çocuklarımızın içlerinde büyük bir yangın var ve o yangını biz oyuncak ve sevgimizle söndürmek istiyoruz. Oyun ve oyuncak onları iyileştirecek. Çocuklarımızın içindeki yangını söndürmek istiyorsanız birer tane oyuncak bağışlamanızı rica ederiz. Bizim geleceğimiz için onlar çok önemli. Geleceğin toplumunu onlar oluşturacak. Çocuklarımız geleceğin avukatı, doktoru, kaymakamı, valisi, öğretmeni olacak. Ruh hali iyileşmiş, sevgiyle büyütülmüş çocuklar bizi yönetsin istiyoruz. Tatvan’daki tüm okulların projede büyük bir desteği var. Şu an da o okullarda da çok fazla oyuncaklar toplandı. Biz gezici okul tırımızla oyuncaklarımızı doldurup deprem bölgesindeki afetzede çadırlarını dolaşarak orada psikososyal destek eğitimleri düzenleyeceğiz. 1 hafta boyunca o bölgelerde eğitimlere devam edeceğiz” diye konuştu.

“Herkes sevgiyle yaşasın istiyoruz”

Çocukları iyileştirecek olan şeyin oyuncak olduğunu dile getiren Katar, “Biz onlara sarıldığımız zaman acıları bir nebze olsun hafiflerse eğer ne mutlu bizlere. Bu dünyadaki en büyük amacımız herkes sevgiyle yaşasın istiyoruz. Çocuklarımızı da iyileştirecek şey oyun, oyuncak olduğu için ‘Oyun İyileştirir’ sloganıyla deprem bölgesine dört gözle gitmeyi arzuluyoruz. Deprem 11 ilimizi birden yıktı ve tüm ülkeyi de olumsuz etkiledi. Travma çok büyük bir boyutta. Hep birlikte elimizi taşın altına koyup bu acıyı paylaşmamız gerekir. Bizim okulda 2 oda dolusu oyuncak toplandı. Yaklaşık 2 bin adet peluş oyuncak olduğunu düşünüyoruz. Bize gelen nakdi yardımları da peluş oyuncaklara dönüştürmeyi istiyoruz. Bizler küçükken oyuncağımıza sarılıp onunla sohbet eder onu yastık yapar huzurla uyurduk. Şu anda onlara en iyi gelecek, onları iyileştirecek ve mutlu edecek şeyin oyuncak olduğunu düşünüyoruz. Haydi sevgimizi kalbimizde var olan sevgimizi paylaşalım. Tatvan ilçesinde toplanan oyuncaklar bir tırı doldurur derecesinde olduğunu tahmin ediyoruz. Ama daha fazlasını istiyoruz. Lütfen herkes elini kalbine son bir kez koyarak kalbinizdeki sevgiyi çıkarıp bizlere yollayın. Bizler de bunu oradaki çocuklara yollayalım” diye konuştu.