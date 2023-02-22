Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde vatandaşlara ‘Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA)’ uygulaması hakkında bilgiler verildi.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde vatandaşlara ‘Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA)’ uygulaması hakkında bilgiler verildi.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla Tatvan ilçe girişinde bulunan polis kontrol noktasında gerçekleştirilen ‘Narko Nokta’ faaliyeti çerçevesinde UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ekiplerin durdurdukları araçlarda narkotik suçlarına en hızlı müdahale ve mücadeleyi üst seviyeye çıkarmak için yapılan bilgilendirmenin ardından yolcu ve sürücülere uyuşturucuyla mücadelede farkındalığı artırıcı broşür dağıtıldı.