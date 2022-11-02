Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Yolalan beldesine bağlı köy okullarında eğitim gören öğrencilere yönelik işitme taraması yapıldı.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Yolalan beldesine bağlı köy okullarında eğitim gören öğrencilere yönelik işitme taraması yapıldı.

Bebeklik ve çocukluk çağında sık görülen işitme kaybının erken tanınması ve gerekli tedavilerinin sağlanabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Okul Çağı İşitme Tarama’ programı çerçevesinde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çalışmalar yürütülüyor. Çalışmalar çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğünde görevli personeller tarafından Yolalan beldesinde bulunan köy okullarındaki öğrencilere işitme taraması yapıldı. Okullara İl Sağlık Müdürlüğü görevli personelleri tarafından ziyaret gerçekleştirilerek ilköğretim 1’nci sınıfa giden 117 çocuğa işitme testi yapıldı.

Program çerçevesinde Bitlis’e bağlı tüm köy ve merkezdeki okullarda işitme taramalarının devam edeceği belirtildi.