Bitlis’te Batman Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hazal Ceylan Öztürker Demir tarafından “Ortaçağ’dan Cumhuriyet Dönemine Bitlis Yüzey Araştırmaları” sunumu yapıldı.

Bitlis’te Batman Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hazal Ceylan Öztürker Demir tarafından “Ortaçağ’dan Cumhuriyet Dönemine Bitlis Yüzey Araştırmaları” sunumu yapıldı.

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Daire Başkanlığının izniyle yürütülen “Ortaçağ’dan Cumhuriyet Dönemine Bitlis Yüzey Araştırmaları” sunumu, BETAV Denetleme Kurulu Üyesi Sabite Müftügil’in açılış konuşmasıyla başladı. Yürütülen proje ve Bitlis özelindeki gelişmeleri değerlendiren Müftügil, yapılan çalışmalar sonucunda Bitlis’in somut kültürel mirasının kitaplaştırılacağını söyledi.

Daha sonra yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hazal Ceylan Öztürker Demir, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Daire Başkanlığının izni ile Bitlis Valiliği ve BETAV’ın destekleriyle yürütülen “Ortaçağ’dan Cumhuriyet Dönemine Kadar Bitlis Yüzey Araştırması” projesi bünyesinde kale kalıntıları, han, hamam, şapel, cami, çeşme, köprü ve mescit olmak üzere onlarca eseri tescillediklerini söyledi. Demir, “4 yıl sürmesi planlanan yüzey araştırmasında Bitlis, ilçeleri ve bağlı köylerinde bulunan tarihi taşınmaz kültür varlıklarının tespiti, tescili ve bilimsel olarak yayınlaması amaçlanıyor. Proje bünyesinde 2021 yılında Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projesiyle gün yüzüne çıkarılan köprü, hamam ve dış kale surlarının yanı sıra Bitlis genelinde kilise, şapel kalıntıları, mezarlık alanları olmak üzere toplam 31 yapı tespit edilip tescile sunuldu. 10 kişilik heyet ile çalışmaların devam ettiği projede 48 köy 20 gün boyunca taranmış, toplamda 50 somut kültür eseri tespit edildi. Proje sonunda yapılan çalışmalar kitap haline getirilerek bilim dünyasına sunulacak” dedi.

BETAV Bitlis Şubesinde gerçekleştirilen sunuma Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Atlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Doğan Yorulmaz, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, BETAV Şube Başkanı Cevat Kaya, TEKMER Müdürü Nurdoğan Oto, Batman Üniversitesi ve Eren Üniversitesi öğretim üyeleri ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.