Bitlis ve ilçelerinde etkili olmaya başlayan kar, tipi ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Bitlis ve ilçelerinde etkili olmaya başlayan kar, tipi ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Bitlis’te iki gündür etkisini sürdüren şiddetli kar yağışından dolayı hayat adeta durma noktasına geldi. Özellikle Bitlis – Tatvan karayolu üzerinde bulunan Rahva mevkiinde etkili olan tipi ve sisten dolayı sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı. Görüş mesafesinin sıfıra indiği bölgeyi kullanan sürücüler; yoğun kar yağışı, tipi ve fırtınadan dolayı kaza yapmamak için yoğun çaba sarf etti. Çetin kış şartlarının yaşandığı bölgede araçlar ilerlemekte zorluk yaşarken, yetkililer ise muhtemel kazalara karşı sürücüleri uyardı.