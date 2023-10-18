İsrail’in Filistin’de BİR hastaneyi vurması ve yüzlerce insanın hayatını kaybetmesi, Bitlis’te protesto edildi.

İsrail’in bombaladığı Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’nde çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı kınamak için Bitlis Valiliği önünde toplanan birçok Sivil Toplum Örgütü (STK) üyesi ve vatandaş, İsrail’i protesto etti. Kalabalık Gazze’deki vahşetin durdurulması için tüm insanlığa çağrıda bulundu.

Eylemciler, daha sonra sessizce dağıldı.