Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 220 gram esrar ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce ilimiz genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 2 şüpheli yakalanmış, yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Bahse konu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde; 200 gram esrar maddesi, satışa hazır vaziyette 4 parça halinde 20 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edilen bir miktar para ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.