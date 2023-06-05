Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bitlis İl Müdürlüğü tarafından ‘Türkiye Çevre Haftası’ münasebetiyle Tatvan ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve Tatvan Kaymakamlığı işbirliğiyle ‘Temiz Deniz Temiz Dünya’ sloganıyla düzenlenen etkinlik, Tatvan sahilinde çocukların mehteran gösterisiyle başladı. Geçtiğimiz aylarda Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anısına Van Gölü’ne çelenk bırakılmasının ardından etkinliğe katılan çocuk ve gençlere yüzey temizleme aracı, dip temizleme aracı ve sahil kurtarma botlarının tanıtımı yapıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Doğan Yorulmaz, 1972’den beri Dünya Çevre Günü olarak kutlanmakta olan 5 Haziran gününün geçen yıl Cumhurbaşkanlığının bir genelgesi ile ‘Türkiye Çevre Haftası’ olarak kutlanmaya başlandığını hatırlatarak, “Bu süreçte amacımız çevre kirliliğine bir farkındalık oluşturarak bize emanet edilen çevremizi, doğamızı ve dünyamızı gelecek nesillerimize temiz bir şekilde nakletmek. Bunun içinde önce kirletmemeyi, daha sonrada minimum düzeyde kirletmeyi kontrollü bir şekilde kirleterek atıklarımızı bertaraf edeceğimiz geri dönüşüme sağlayabileceğimiz projeleri nesillerimize aktarmaktır. Bu yılki sloganımız ise ‘Temiz Deniz Temiz Dünya’ şeklindedir. Denizlerimizdeki kirliği ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Önce kirletmemeyi daha sonra ise kirletilmiş olanları da temizletmenin yollarını anlatma hedefindeyiz. Bu çerçevede ilk günümüzde Tatvan’da bu yıl meydana gelen deprem nedeniyle depremzedelerimizi de anarak Van Gölü’ne çelenk bıraktık. Yine bu çerçevede deniz araçlarımızın tanıtımını yaptık. Yüzey temizleme araçlarımız, dip temizleme araçlarımız ve sahil kurtarma botlarımızın özellikleri de teker teker anlatılıyor” dedi.

Hafta dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde yarın Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde dalgıçlarla birlikte Van Gölü’nün altındaki kirliliğe dikkat çekeceklerini sözlerine ekleyen Yorulmaz, “İkinci gün ise Adilcevaz’da dalgıçlarla birlikte Van Gölü’nün altındaki kirliliği ön plana çıkaracağız. Yine bununla alakalı birde resim sergisi açacağız. Hem Van Gölü’nün dibindeki güzellikleri hem de kirli halini karşı karşıya koyarak bizler hangisini istiyoruz ve ne yapmamız gerekiyor diye bunu ön plana çıkarıp gençlere ve çocuklara ne yapılması gerektiğini anlatacağız” diye konuştu.

Düzenlenen program, Tatvan sahilinde çevre bilinci oluşturmak ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla yapılan bisiklet turu ile son buldu.