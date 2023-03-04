Bitlis’in Tatvan ilçesinde başlatılan ‘Sevgi Bağı Kampanyası’ ile toplanılan 15 bin oyuncak yüklü araç deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde başlatılan ‘Sevgi Bağı Kampanyası’ ile toplanılan 15 bin oyuncak yüklü araç deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Tatvan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Tatvan ilçesindeki anaokullarında görev yapan okul müdürleri ve okul öncesi öğretmenleri deprem bölgesindeki çocukların yüzünü güldürebilmek için ‘Bizi Sevgi İyileştirir’ sloganıyla ‘Sevgi Bağı’ adlı oyuncak kampanyası başlattı. Kampanya çerçevesinde 10 gün boyunca ilçe merkezinde bulunan tüm anaokulları ve Türkiye’nin dört bir yanından deprem bölgesindeki çocuklar için yapılan oyuncak yardım kampanyası büyük destek gördü. Kampanyaya destek veren 7’den 7’e herkes tarafından toplanılan 15 bin oyuncak, anaokulu öğretmenleri ve okul müdürleri tarafından özenle paketlendi.

Paketlenen bir kamyon dolusu oyuncak, deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

“Allah bir kez daha böyle bir afeti ülkemize yaşatmasın”

Çocukların yüzünü güldürebilmek için oyuncak yüklü aracın bugün yola çıktığını ifade eden Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, “Ülkemizde meydana gelen ağır deprem afetinden sonra İlçe Kaymakamlığımızın Başkanlığında her konuda gönüllülük kaidesi, içtenlik, samimiyet ve yüce Türk milletinin büyük değeri olan yardımlaşma duygusuyla depremzedelere destek olan her türlü çalışmayı birlikte yürüttük, yürütüyoruz. Bu çerçevede anaokulu yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin başlatmış olduğu deprem bölgesine yönelik oyuncak kampanyası ile İlçe Kaymakamımız Dr. Remzi Demir’in himayesinde bir kampanya gerçekleşti. Bu kampanyamıza destek veren tüm paydaşlara çok teşekkür ediyor. Bugün burada kampanyanın sonucunda toplanan oyuncaklarımızı deprem bölgesindeki çocuklarımıza ulaştırmak üzere anaokulu yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz de buradan hareket edecekler. Deprem bölgesine arkadaşlar bu oyuncaklarımızı götürüp oradaki çocuklarımızı bir nebze olsun depremin etkisinden kurtarmak adına bir gülen yüz görmek adına çalışmayı sonuçlandıracaklar. Bu da hepimizi mutlu etmiştir. Allah bir kez daha böyle bir afeti ülkemize yaşatmasın” dedi.

“15 bin çocuğa yetecek kadar oyuncak toplandı”

Kampanyaya destek veren herkese teşekkürlerini dile getiren Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Okan Katar da, “Sevgi bağı projesi çerçevesinde depremzede çocuklar için topladığımız oyuncakları bugün itibariyle Adıyaman’a götürüyoruz. Orada birçok bölgeyi dolaşacağız. Bize destek veren değerli ve gönlü zengin insanlara, velilerimize, çocuklarımıza ve tanıdıklarımıza çok teşekkür ederiz. Bu konuda duyarlı oldukları için canı gönülden kendilerini kutluyorum. Projemiz 10 gün önce başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin Uludağ ve Tatvan Kaymakamımız Dr. Remzi Demir çok büyük destek verdi ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Projemizde 15 bin çocuğa yetecek kadar oyuncak toplandı” şeklinde konuştu.

“Umarım hiçbir çocuğu gülümsemeden mahrum bırakmayız”

Kampanyanın büyük destek gördüğünü söyleyen okul öncesi öğretmeni Şeydanur Doğru da, “Bize destek veren Türkiye’nin bütün illerinden hayırseverlere çok teşekkür ediyoruz. Göndermiş oldukları yardımları bizzat Adıyaman iline götürüp teslim edeceğiz. 15 bin öğrenciye ulaşma hedefimiz var. Umarım hiçbir çocuğu gülümsemeden mahrum bırakmayız” diye konuştu.