Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İşyerim, İlk Evim Arsam” projesi çerçevesinde Bitlis’in Tatvan ilçesinde banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İşyerim, İlk Evim Arsam” projesi çerçevesinde Bitlis’in Tatvan ilçesinde banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İşyerim, İlk Evim Arsam” projesi çerçevesinde yapılacak 1 milyon altyapılı arsa ve 10 bin iş yeri için 81 ilde başvurular devam ediyor. Proje çerçevesinde satışa sunulacak 1 milyon altyapılı arsa ve 10 bin iş yeri için başvuran vatandaşlar sabahın erken saatlerinde Tatvan’da bulunan Ziraat Bankası önünde sıra kuyruğu oluşturdu. Kampanyaya başvuru yapanlar başvuru bedeli olarak 500 lira öderken başka bir işlem yapmak için bankaya gelenler de sıraya girmek zorunda kaldı. TOKİ başvurusunda umudunun olduğunu söyleyen Hakan Balgıç adlı vatandaş, “Bugün TOKİ başvurusu için 500 TL Ziraat Bankası’na yatırdım. Yeni evlendim ve inşallah bize de çıkar diye umudumuz var. Planımız gerçekleşirse çok şey değişecek İnşallah. Her şeyin hayırlısı olsun” diye konuştu.

Gençler için güzel bir proje olduğunu belirten Fetullah Kılıçarslan adlı vatandaş ise “TOKİ başvurusunu yaptık ve şimdi de ön ödemesini yapmak için bankaya geldim. Bakalım çıkacak mı çıkmayacak mı diye merak ediyoruz. İnşallah çıkarız bize çünkü bu başvuruya bayağı talep oldu. Gençlere yeni bir adım atmak için yol açıldı. Bayağı güzel bir şey. Çıkarsa fazla da ücreti artmazsa tabi güzel olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.