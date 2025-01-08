Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, Suriyeli PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda, Suriye ve Irak’ta örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 1993 Halep doğumlu S.K.A. isimli PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi yakalanmıştır. Yakalanan şahıs, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bitlis Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.