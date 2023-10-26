BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde soğuk hava yavaş yavaş etkisini gösterirken, soba üreticileri ve tamircilerinde de yoğunluk oluştu.

Kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte sobalar tezgahtaki yerini aldı. Sobalı evde yaşayan vatandaşlar, 2 ila 7 yılda bir meydana gelen ve 9-12 ay süren El-Nino kışı öncesi soba dükkanlarının yolunu tuttu. Özellikle sabah ve akşamları havaların serin olduğu Tatvan ilçesinde kış mevsiminde ısınmak için tercih edilen sobalar, kovalı, fırınlı, tuğlalı çeşitleri ve farklı modelleriyle müşterilerin beğenisine sunuldu.

60 yıldır soba satışı ve kalay ile uğraşan Alaattin Gücü, kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte hazırlıklara başladıklarını ve soba, soba kovası, boru gibi kışlık malzemelerin satışını yaptıklarını ifade etti. Bitlis kışının çetin geçtiğini ve vatandaşların soba ile ısındığını söyleyen Gücü, “Sonbahar ayındayız, kışa yaklaştık. Soba tamiri ve satışı yapıyoruz. Elimizde vatandaşların getirmiş olduğu sobalar var. Onları tamir ediyoruz, kırılan tuğlaların yerine yeni tuğlalar koyuyoruz. Bitlis, kışı çetin geçen bir memlekettir. Yaşlılar genelde doğal gazla ısınamadıkları için sobayı tercih ediyorlar. Bayağı bir yoğunluk var” şeklinde konuştu.