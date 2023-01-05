Bitlis’te “Şarkılar Bizi Söyler, Biz De Şarkı Söyleriz” projesi çerçevesinde düzenlenen konser büyük beğeni topladı.

Bitlis’te “Şarkılar Bizi Söyler, Biz De Şarkı Söyleriz” projesi çerçevesinde düzenlenen konser büyük beğeni topladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Şarkılar Bizi Söyler, Biz De Şarkı Söyleriz” projesi çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde eğitim alan kursiyerlerden oluşan koro ilk konserini verdi.

Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin destek verdiği konser, Bitlis Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim veren usta öğreticiler ve kursiyerlerin görev aldığı konserde Türk sanat müziğinin birbirinden güzel eserleri seslendirildi.

Konseri izleyen Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Kenanoğlu, müziğin insanlığın ortak dili ve evrensel bir kültür olduğunu belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje bünyesinde bizlerde ilimizde merkez ve ilçelerimizle birlikte 20 koro kurduk. Bugün il merkezimizdeki koronun konserini düzenledik. Türk müziğinin unutulmaya yüz tutmuş değerlerinin tekrar gün yüzüne çıkarılması ve yaygınlaştırılması için bugün konser düzenledik. Bu konsere kursiyerlerimiz amatör bir şekilde 3 aylık bir süre sonunda hazırlandılar. Bu koromuz 16 Şubat tarihinde Muş ilinde yapılacak iller arası konsere katılacak. Daha sonra da Milli Eğitim Bakanlığının Guinness Rekorlar Kitabına girmek için 15 bin kişilik stadyum konseri vermek için İstanbul ya da Ankara’ya gidecekler. Bu konserde emeği geçen Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerine de ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.