Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş başkanlığında, ilde görev yapan göz doktorları ve Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanları ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş başkanlığında, il genelinde görev yapan göz hastalıkları ve KBB uzmanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla önemli kararlar alındı. 1 Ocak 2025 itibarıyla Tatvan Devlet Hastanesi’nde göz polikliniği ve KBB bölümündeki hasta kapasitesini artırmaya yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. Bu kapsamda, göz polikliniğinde günlük 50, KBB polikliniğinde ise günlük 30 hasta kabul edilebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılırken, hekimlerle de bu konuda mutabakata varıldı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş, alınan bu kararların sağlık hizmetlerinde kaliteyi artıracağını ve Bitlis halkının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını belirterek, “Sağlık alanındaki iyileştirme çalışmalarının devam edecek. “Düzenlemelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder, ilimiz adına sundukları değerli hizmetleri takdir ettiğimizi vurgulamak isteriz” dedi.