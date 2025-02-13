Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde hammadde yüklü tır devrilirken sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Adilcevaz sahil yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 APE 193 plakalı hammadde yüklü tır bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Tırın yaralanan sürücüsü ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılırken dorsesinden hammaddenin düşmesiyle yol trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu ulaşım kontrollü olarak sağlanırken kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.