Bitlis’te silahlı terör örgütü PKK/KCK’ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis’te 78 köy yolu ulaşıma açıldı Bitlis’te 78 köy yolu ulaşıma açıldı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce savcılık koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında; Bitlis merkezli Tatvan, Ahlat, Hizan ve Güroymak ilçeleri olmak üzere 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 179 adet fişek, 53 adet av tüfeği kartuşu, 50 havai fişek rampası, 45 havai fişek, 15 yasaklı yayın, 1 sözde ‘Kürdistan’ ibareli t-shirt ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: iha